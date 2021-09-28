На Урале водитель пожарной машины спас мать с детьми из горящего дома

В Михайловске Свердловской области водитель пожарной автоцистерны, будучи не на работе, спас из горящего дома мать с двумя детьми.

Как рассказали в пресс-службе главка МЧС по региону, возгорание в частном доме на Советской случилось вечером в прошлую пятницу, 24 сентября. Пламя охватило и само жилище и постройки во дворе - площадь пожара перевалила за двести квадратных метров.

У Андрея Сутугина в тот день был выходной, он вышел с покупками из магазина, когда заметил в отдалении огонь. Сев в машину, тут же поехал к месту происшествия. Внутри дома все было в дыму, пламя уже распространилось на жилые помещения: зайти внутрь через дверь было нельзя, огонь отрезал путь, а из открытого окна слышался плач ребенка.

Андрей через оконный проем залез в дом, увидел лежавших на полу детей и женщину - он смог вытащить их на улицу, усадил в свою машину и передал потом подъехавшим на вызов медикам.

"В доме находились газовые баллоны. Спустя некоторое время произошел взрыв одного из них", - рассказали в МЧС, отметив, что действия водителя 45-й пожарно-спасательной части Михайловска позволили избежать жертв.

Прибывшие на место расчеты за 25 минут справились с огнем.

Руководством главка рассматривается вопрос о представлении героя к награде МЧС России.