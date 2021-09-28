В тюменском аквапарке скончалась посетительница. Обстоятельства ее смерти проверяет следственный отдел по Центральному округу.

Несчастный случай произошел накануне около двух часов дня - женщине стало плохо, она потеряла сознание. Спасти ее пытались и сотрудники термального курорта и подоспевшие медики "скорой", но безуспешно.

Организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба тюменского СК. Будет проведена, в частности судмедэкспертиза для определения причины смерти. Правоохранители опросили очевидцев случившегося, просмотрела записи с камер.