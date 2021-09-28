В уральских вузах прокомментировали зачисление студентов в одну волну

Приемная кампания уже завершилась, но страсти по поводу новых правил зачисления в вузы не утихают. Для абитуриентов отменили "вторую волну", когда можно было занять оставшиеся на факультете 20 процентов бюджетных мест, еще раз взвесив свое решение. Ребят по основному конкурсу (без учета льготников) принимали одним потоком, но большинство отправляло согласие на зачисление в последний момент. Критикуя дефицит времени и технические неполадки, родители даже подписали петицию с требованием доработать систему приема. "РГ" узнала, как нововведения оценили в приемных комиссиях вузов Свердловской области.

На редакционном совете экспертов об этом рассказали замдиректора УрФУ по образовательной деятельности Елена Авраменко, проректор по образовательный деятельности Уральского государственного медицинского университета Татьяна Бородулина, проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх, начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов Уральского государственного горного университета Владислав Шварев, проректор по учебной работе и цифровой трансформации УрГЮУ Дмитрий Грибанов, секретарь приемной комиссии и начальник управления по работе с абитуриентами и образовательного маркетинга Уральского института управления РАНХиГС Анастасия Суетина и Андрей Сальцев.

Как проходила приемная кампания для самих вузов?

Елена Авраменко: УрФУ вел прием заявлений, а также необходимых документов тремя основными способами: лично, через операторов почтовой связи и в электронной форме, дистанционно. Приоритетно подавались заявления через "Личный кабинет абитуриента" на сайте университета либо посредством портала госуслуг, используя суперсервис "Поступление в вуз онлайн". На сегодня уже зачислено более 11 тысяч человек, а всего заявлений поступило порядка 28 тысяч (в прошлом году - 23 тысячи). Университет объявлял дополнительное зачисление, чтобы закрыть небольшое количество бюджетных мест, на которые не успели заявиться абитуриенты. Отмечу: ребятам сложно было сделать окончательный выбор, поскольку в этом году появилась возможность подавать заявления в пяти вузах до десяти направлений/специальностей в каждом, и большинство, конечно же, ее использовало. Еще одной особенностью приема было то, что ребята отправляли согласие на зачисление за считанные минуты до завершения приема, забыв при этом отозвать ранее поданные заявления в иные вузы или направления подготовки.

Владислав Шварев: Отсутствие "второй волны" не сказалось на объеме зачисления, а времени на выбор было достаточно. Согласие на зачисление можно было подать в течение двух недель, и допнабор Уральскому государственному горному университету не понадобился. Кроме того, сейчас абитуриент может выбирать, результаты какого экзамена представлять приемной комиссии (без учета обязательных), например между ЕГЭ по информатике или физике по некоторым направлениям. А чтобы облегчить работу вузам, Минобрнауки РФ ввело систему для отслеживания подачи двойных согласий на зачисление. С помощью нее мы видели, куда еще хотят поступить абитуриенты, и узнавали их намерения.

Педагоги ездят знакомиться к родителям и школьникам в муниципалитеты, все разъясняют и показывают. Иногда дети возвращаются в качестве наших студентов. Приемная кампания - результат этого общения

Дмитрий Карх: Наши студенты, которые обучаются информационным технологиям, проходили практику в рамках приемной кампании. Это решило сразу несколько вопросов. Во-первых, их профилизацию: они поняли, как нужно работать с клиентом, ведь мы оказываем услугу по обработке документов и т. д. Во-вторых, они разговаривали с абитуриентами на одном языке и помогали решать технические проблемы при заполнении данных онлайн. Кстати, мы впервые используем федеральный суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Напомню: его внедрили год назад. Жалобы поступающих касались как раз его работы: система не всегда принимала полный пакет документов, и нашим операторам пришлось запрашивать их отдельно.

Списки поступающих были обезличенными - вместо фамилии абитуриента стоял номер. Это не вызывало путаницу?

Дмитрий Карх: Мы идентифицируем студента разными способами - по данным из "Личного кабинета абитуриента" на сайте вуза, где система ему присваивает регистрационный номер, через суперсервис. К слову, на портале госуслуг в этом году ввели регистрацию заявлений на обучение еще по СНИЛСу. Гораздо большую путаницу вызывала конкурсная процедура по фамильным спискам. Абитуриент мелькал в нескольких рейтингах, и если не проходил по баллам на одну специальность, то появлялся в конкурсном списке на второй. Из-за этого некоторые думали, что приемная комиссия допустила ошибку. Благодаря обезличиванию мы избежали конфликтов с родителями и устранили нездоровую конкуренцию.

Татьяна Бородулина: Абитуриенты испытывали дискомфорт от нового обезличенного ранжирования. Были случаи, когда от волнения они не могли найти себя в списках, ведь номер был многозначный, иногда абитуриенты сами неверно вводили СНИЛС при подаче заявления. Все-таки людям привычнее видеть фамилию, имя и отчество, возможно, имеет смысл вернуться к прежнему формату составления ранжированных списков. Хотя возникающие вопросы оперативно решались при обращении абитуриентов в приемную комиссию.

Все идет к тому, чтобы вести набор полностью дистанционно. А очный формат для приемной комиссии востребован?

Татьяна Бородулина: Действительно, через дистанционные сервисы, включая почтовую связь, в медуниверситет обратилось большинство (81 процент абитуриентов). А при приеме документов от абитуриентов - жителей Свердловской области, иностранных граждан, других регионов онлайн-формат является востребованным и наиболее оптимальным. Тем не менее 19 процентов абитуриентов пришли лично. Им нужен очный контакт, прежде всего для дополнительной информации о выбранном направлении. Например, мы разъясняем, чем отличаются специальности, такие как педиатрия и лечебное дело, стоматология, медико-профилактическое дело и другие. В наш вуз изначально приходят ребята, которые хотят связать судьбу с медициной, и выбор профиля играет для них решающую роль.

Анастасия Суетина: Мы стараемся знать в лицо наших абитуриентов, поэтому ежедневно принимали их с родителями в вузе. Открывали двери в восемь утра с первыми гостями, закрывались в восемь вечера. А в выходные к нам заезжали жители других регионов. Также вуз устраивал камерные дни открытых дверей на 70-80 человек. Когда преподаватели читали лекции абитуриентам, а студенты показывали общежития, директор университета общался с родителями. Это оказалось востребованным: взрослым хочется знать мнение руководства о том, как мы планируем развиваться, в чем преимущество поступления в РАНХиГС и т. д.

Что помогает оценить шансы на поступление?

Елена Авраменко: На сайте университета размещен архив приема за предыдущие годы. Абитуриент может посмотреть проходной балл на интересующие его направления/специальности. Однако проходные баллы предыдущих лет приема - очень шаткий ориентир, поскольку каждый год баллы разные и зависят от результатов ЕГЭ поступающих.

Владислав Шварев: Мы тоже публикуем баллы предыдущих лет, чтобы сориентировать ребят. Но мы видим: абитуриенты и родители становятся более осведомленными в этих вопросах, изучая нормативные документы, правила приема. Они уже понимают, как формируются конкурсные списки и могут здраво оценить шансы на поступление.

Нужно ли возвращать "вторую волну"?

Дмитрий Грибанов: Изменения, которые ввели в вузах с прошлого года - дистанционный набор, обработку документов с разных информпотоков, отлажены. Система хорошо себя зарекомендовала, и сейчас важно сделать так, чтобы все каналы стабильно работали. Отсутствие же "второй волны" не является проблемой. Она лишь вскрыла другую: мы мало уделяем времени работе с абитуриентами, которые с восьмого класса задумываются о поступлении.

Андрей Сальцев: Да, система действует. Это рабочий прототип, который будет проходить стадию балансировки. Но, видя, как абитуриент спрашивает, что представляет собой наш вуз, хватит ли его экзаменационных баллов для поступления, мы понимаем: ему не рассказывали про устройство высшей школы. Вместе со студентами наши педагоги ездят знакомиться с родителями и школьниками в муниципалитеты, все разъясняют и показывают. Иногда дети возвращаются в качестве наших студентов. Приемная кампания - результат этого общения.

Дмитрий Карх: Исключение "второй волны" позволило закрепить сильных студентов с высокими баллами в регионе. К слову, наши абитуриенты заранее определились, что хотят учиться в УрГЭУ: все, кого мы приняли на очную форму обучения, на момент издания приказов сдали оригиналы документов. По сравнению с 2020 годом тех, кто разрывался между несколькими вузами, стало меньше.