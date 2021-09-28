Сборы филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года выросли на 37%

Объем премии, собранный филиалом "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года, составил 4,7 млрд рублей, что на 37% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 3,6 млрд рублей (прирост 42%), в том числе сборы по личному страхованию - 733 млн рублей (прирост 56%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 2,7 млрд рублей (прирост 41%), страхованию ответственности - 123,6 млн рублей (прирост 7%). Сбор страховой премии по ОСАГО - 1,1 млрд рублей (прирост 23%). Объем страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 14,4 млн рублей. Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 15,6 млн рублей.

Выплаты филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года составили 2 млрд рублей, что на 20% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 218,2 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 1,2 млрд рублей, добровольному страхованию ответственности - 44,7 млн рублей. Выплаты по ОСАГО - 537,3 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 1,3 млн рублей.

Наиболее динамично развивавшимся в указанный период направлениями бизнеса "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали каско, ОСАГО, ДМС, страхование имущества физлиц.

"Результаты работы филиала в первом полугодии 2021 года закрепили актуальные тенденции рынка страхования, продемонстрировав уверенный рост сборов в добровольных видах страхования. В частности, высокие темпы развития показало страхование жилья - клиенты активно страхуют не только квартиры, но также апартаменты и загородную недвижимость. Можем отметить значительный рост сборов по моторному страхованию на фоне восстановления активности автомобилистов, а также в связи с влиянием экономических факторов в случае с каско - аналитики фиксируют последовательный рост средней стоимости автомобилей и запчастей, - комментирует директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых. - В текущих условиях наша компания продолжит совершенствовать линейку продуктов и каналы взаимодействия, в особенности - цифровые, для предоставления наиболее актуальных и качественных услуг клиентам".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СПАО "Ингосстрах"