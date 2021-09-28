Сборы филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года выросли на 37%

Новости

Загруженность коечного фонда для больных COVID-19 на Дону достигла 90% 18:49
Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни 18:44
Власть в Киеве предлагает украинцам покупать тюрьмы вместо квартир 18:43
Искусственный интеллект назвал картину Рубенса "Самсон и Далила" подделкой 18:40
В России открывается первый Центр технологий и микрофабрикации 18:30
Мэр Оренбурга ушел в отставку 18:23
"Бриджертоны" стали самым популярным сериалом на Netflix 18:23
Под Ростовом на трассе М-4 "Дон" произошло столкновение 8 автомобилей 18:09
Умер фронтмен группы "Лига блюза" Николай Арутюнов 17:42
В Курской области кружки и секции перевели на дистанционный формат 17:42
В Москве арестован мужчина за нападение с топором на посетителей "Магнита" 17:24
В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать 13-летнюю дочь в секс-рабство 17:16
На Урале мобильные ядерные комплексы "Ярс" вывели в полевые районы 17:12
Топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в октябре 16:55
Альянс AUKUS создаст дополнительную напряженность 16:54
В Москве открыли мемориальную доску сценаристу Валентину Ежову 16:46
В Прикамье ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий 16:45
В Беларуси предложили провести отдельный референдум по смертной казни 16:36
Дело в отношении видеоблогера Юрия Дудя суд начнет слушать 20 октября 16:34
"Союз МС-18" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС 16:29
Иностранным туристам назвали дату открытия Гоа 16:25
Шесть автомобилей столкнулись на востоке Москвы 16:16
Минюст внес в список иностранных агентов ООО "Важные иноагенты" 16:13
В Махачкале СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме 15:57
ОПЕК раскрыла главного "виновника" снижения спроса на нефть 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 18:37

Сборы филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года выросли на 37%

Объем премии, собранный филиалом "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года, составил 4,7 млрд рублей, что на 37% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 3,6 млрд рублей (прирост 42%), в том числе сборы по личному страхованию - 733 млн рублей (прирост 56%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 2,7 млрд рублей (прирост 41%), страхованию ответственности - 123,6 млн рублей (прирост 7%). Сбор страховой премии по ОСАГО - 1,1 млрд рублей (прирост 23%). Объем страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 14,4 млн рублей. Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 15,6 млн рублей.

Выплаты филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года составили 2 млрд рублей, что на 20% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 218,2 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 1,2 млрд рублей, добровольному страхованию ответственности - 44,7 млн рублей. Выплаты по ОСАГО - 537,3 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 1,3 млн рублей.

Наиболее динамично развивавшимся в указанный период направлениями бизнеса "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали каско, ОСАГО, ДМС, страхование имущества физлиц.

"Результаты работы филиала в первом полугодии 2021 года закрепили актуальные тенденции рынка страхования, продемонстрировав уверенный рост сборов в добровольных видах страхования. В частности, высокие темпы развития показало страхование жилья - клиенты активно страхуют не только квартиры, но также апартаменты и загородную недвижимость. Можем отметить значительный рост сборов по моторному страхованию на фоне восстановления активности автомобилистов, а также в связи с влиянием экономических факторов в случае с каско - аналитики фиксируют последовательный рост средней стоимости автомобилей и запчастей, - комментирует директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых. - В текущих условиях наша компания продолжит совершенствовать линейку продуктов и каналы взаимодействия, в особенности - цифровые, для предоставления наиболее актуальных и качественных услуг клиентам".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СПАО "Ингосстрах"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Су-27 сопроводил над Черным морем стратегический бомбардировщик ВВС США
Путин не исключил новых мер поддержки семей с детьми
Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни
В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в лесу солдата
Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба