"Тайфун-К", "Лазар 3" и Bayraktar TB2 показали на параде в Туркмении

На военном параде в Ашхабаде по случаю 30-летия независимости Туркмении продемонстрировали образцы боевой техники, недавно приобретенные у зарубежных производителей.

Так, впервые показали разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства.

На автомобильных платформах также провезли израильские барражирующие дроны-камикадзе SkyStriker. Такие средства поражения становятся все более популярными в различных армиях мира.

Также по улицам столицы государства проехали изготовленные в Сербии четырехосные бронетранспортеры "Лазар 3".

На представленной модификации установлен боевой модуль российского производства с известной 30-мм скорострельной пушкой 2А42, широко используемой на легкой боевой технике и вертолетах. Имеются также 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 и 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Также все эксперты обратили внимание на российский КамАЗ-63968 "Тайфун-К" с высокой противоминной защитой. Этот 22-тонный бронеавтомобиль хорошо зарекомендовал себя во время эксплуатации в Сирии.

Кроме того, показали броневики Inkas Titan-DS из Объединенных Арабских Эмиратах, оснащенные 12,7-мм пулеметами НСВТ "Утес".

В сухопутной части парада были задействованы основные боевые танки Т-90С, Т-72УМГ, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и БМП-1М, самоходные и буксируемые артиллерийские орудия 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", 2А36 "Гиацинт-Б", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", "Смерч", "БелГрад".

В небе над Ашхабадом впервые пролетели легкие бразильские турбовинтовые штурмовики A-29 Super Tuсano, итальянско-американский военно-транспортный самолет C-27J Spartan и шестерка итальянских учебно-тренировочных М-346.

Here are four of the newly-acquired weapon systems that made their debut in Turkmenistan today.



1: Bayraktar TB2 UCAV (Turkey)

2: Lazar 3 IFV (Serbia)

3: INKAS Titan-DS IMV (UAE)

4: KamAZ Typhoon 6x6 MRAP (Russia)



Not seen yet: Israeli Sky Striker loitering munition. pic.twitter.com/h6oDUA0HoI — Oryx (@oryxspioenkop) September 27, 2021