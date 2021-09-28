Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.09.2021,  
12:49
Текст:  Антон Валагин

Украине не удалось обойтись без УАЗов

Фото: vitalykuzmin.net Фото: vitalykuzmin.net
Фото: vitalykuzmin.net

Программа "Сайгак" по замене в украинской армии советских внедорожников УАЗ более современными автомобилями провалилась.

Фото: РИА Новости
В России создана система охраны с роботами-часовыми

"Сайгака не будет", - написал в соцсети заместитель министра обороны Украины Александр Носов. 30-процентная прибавка к стоимости за адаптацию современных пикапов к армейским нуждам чрезмерна и отдает коррупцией, считает чиновник.

Ранее ВСУ заявили о намерении заменить советские внедорожники и пестрый автопарк, образовавшийся после 2014 года, на современные автомобили. В рамках программы "Сайгак" планировались поставки пикапов Toyota Hilux с последующей их модернизацией для нужд военных на предприятии "Украинская бронетехника".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: Минобороны РФ
Китай заинтересовали российские палубные вертолеты 27.09.2021
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине 23.09.2021
Танк Т-72МП пытаются "реанимировать" на Украине 22.09.2021
автомобили
Производитель систем для ПВО выпустит беспилотный электромобиль 21.09.2021
Башню от БТР-80А установили на Land Cruiser в Йемене 20.09.2021
оружейный рынок
Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж 24.09.2021
NI: Экспорт С-400 огорчает США и НАТО 24.09.2021