Украине не удалось обойтись без УАЗов

Программа "Сайгак" по замене в украинской армии советских внедорожников УАЗ более современными автомобилями провалилась.

"Сайгака не будет", - написал в соцсети заместитель министра обороны Украины Александр Носов. 30-процентная прибавка к стоимости за адаптацию современных пикапов к армейским нуждам чрезмерна и отдает коррупцией, считает чиновник.

Ранее ВСУ заявили о намерении заменить советские внедорожники и пестрый автопарк, образовавшийся после 2014 года, на современные автомобили. В рамках программы "Сайгак" планировались поставки пикапов Toyota Hilux с последующей их модернизацией для нужд военных на предприятии "Украинская бронетехника".