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Умер фронтмен группы "Лига блюза" Николай Арутюнов

Новости
    28.09.2021, 17:42
Текст:   Олег Усков

Советский, российский певец и автор песен Николай Арутюнов скончался на 64-м году жизни.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представительницу Сергея, сына Арутюнова. "Да, это так. Прощание уже состоялось", - сказала она.

Причина смерти легендарного музыканта не уточнена.

Николай Арутюнов родился в Москве 11 апреля 1958 года. Играть начал еще в школе - в одиннадцать лет.

Участник проектов "Четверг Арутюнова", Funky Soul, The Booze Band, "Николай Арутюнов & The Blues Barbarians", "Арутюнов & Quorum" и "Лиги блюза", которую собрал в 1979-м. Первый альбом - "Да здравствует ритм-энд-блюз" "Лига" выпустила в 1991-м.

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