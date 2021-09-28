Умер фронтмен группы "Лига блюза" Николай Арутюнов

Советский, российский певец и автор песен Николай Арутюнов скончался на 64-м году жизни.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представительницу Сергея, сына Арутюнова. "Да, это так. Прощание уже состоялось", - сказала она.

Причина смерти легендарного музыканта не уточнена.

Николай Арутюнов родился в Москве 11 апреля 1958 года. Играть начал еще в школе - в одиннадцать лет.

Участник проектов "Четверг Арутюнова", Funky Soul, The Booze Band, "Николай Арутюнов & The Blues Barbarians", "Арутюнов & Quorum" и "Лиги блюза", которую собрал в 1979-м. Первый альбом - "Да здравствует ритм-энд-блюз" "Лига" выпустила в 1991-м.