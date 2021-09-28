Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл

В Санта-Монике в Калифорнии в возрасте 82 лет умерла американская актриса кино и ТВ Джин Хэйл. Артистка отошла еще в августе, но известно об этом стало только сейчас, передает Deadline со ссылкой на подтверждение от семьи дорогой усопшей.

Причины смерти звезды 60-70-х - "естественные", женщина скончалась от старости.

#Batman and In Like Flint actress Jean Hale has passed away at the age of 82:https://t.co/3g1Wd0KbUI pic.twitter.com/SsOAODyrAM — ComicBook.com (@ComicBook) September 27, 2021

Кэрол Джин Хэйл родилась в 1938-м в Юте в семье мормонов. Рано проявила интерес к актерству, а крайне эффектная внешность стала надежной зарукой карьере барышни.

После учебы в Университете Юты (балет) и Скидморском женском колледже, Хэйл направилась в Нью-Йорк, где училась с Сидни Поллаком и Кристофером Ллойдом, работала моделью и снималась в рекламе.

R.I.P. actress Jean Hale who portrayed Polly in the Mad Hatter episodes of Batman.



She also appeared in “In Like Flint.” pic.twitter.com/j7DONj1OR9 — BackintheBronzeAge (@BackintheBronze) September 28, 2021

Экранный дебют - 1960-й. На счету - "Обнаженный город", "Мой любимый марсианин" (сериал), "Час Альфреда Хичкока", "Караван повозок", "Беглец", оригинальный "Перри Мейсон", "Дикий, дикий Запад", "Оскар", сериалы "Тарзан" и "Бэтмен", "Резня в День святого Валентина", так далее.

Актерскую карьеру Хэйл свернула в 90-х, перед тем основав собственную продюсерскую компанию.