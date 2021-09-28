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Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл

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    28.09.2021, 10:43
Текст:   Олег Усков

В Санта-Монике в Калифорнии в возрасте 82 лет умерла американская актриса кино и ТВ Джин Хэйл. Артистка отошла еще в августе, но известно об этом стало только сейчас, передает Deadline со ссылкой на подтверждение от семьи дорогой усопшей.

Причины смерти звезды 60-70-х - "естественные", женщина скончалась от старости.

Кэрол Джин Хэйл родилась в 1938-м в Юте в семье мормонов. Рано проявила интерес к актерству, а крайне эффектная внешность стала надежной зарукой карьере барышни.

После учебы в Университете Юты (балет) и Скидморском женском колледже, Хэйл направилась в Нью-Йорк, где училась с Сидни Поллаком и Кристофером Ллойдом, работала моделью и снималась в рекламе.

Экранный дебют - 1960-й. На счету - "Обнаженный город", "Мой любимый марсианин" (сериал), "Час Альфреда Хичкока", "Караван повозок", "Беглец", оригинальный "Перри Мейсон", "Дикий, дикий Запад", "Оскар", сериалы "Тарзан" и "Бэтмен", "Резня в День святого Валентина", так далее.

Актерскую карьеру Хэйл свернула в 90-х, перед тем основав собственную продюсерскую компанию.

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