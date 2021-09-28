В Италии вырастили самую большую в мире тыкву

Тыкву небывалых размеров сумели вырастить итальянские фермеры. Овощ-гигант весом 1226 килограммов был представлен на фестивале тыквы в Тоскане Big Pumpkin Festival​​​.

На опубликованной в Facebook организатора мероприятия ассоциации Lo Zuccone фотографии видно, как тыкву-рекордсмена загружают на платформу с весами.

Получить овощ таких размеров не так-то просто, для этого необходимо проведение специальных генетических скрещиваний, отмечает итальянская газета Il Messaggero. Сейчас фермеры ожидают официального подтверждения рекорда со стороны книги Гиннеса.

Отметим, что нынешний мировой рекорд принадлежит бельгийскому фермеру Матиасу Виллеминсу - он сумел вырастить тыкву размером 1190,5 килограмма.