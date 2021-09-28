В Москве презентовали книгу о повстанческом терроре на белорусских землях

В Москве представили книгу директора фонда "Историческая память" и научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова "Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862 - 1864 годы". Она подготовлена на основании малоизученных документов из архивов России, Беларуси, Литвы и Польши и несколько меняет представление о революционере.

Как подчеркивалось на презентации, это исследование-урок, при всей своей научной задаче, оно обращено в сегодняшний день, хотя и рассказывает о событиях середины позапрошлого века, когда на северо-западе Российской империи произошло восстание. Книга и про то, как трудно бороться с мифами, даже имея в руках строгий научный инструмент и архивные документы.

Миф о Константине Калиновском сложился в XX веке. Для советских белорусских школьников он был защитником крестьян от репрессивного царского режима. Герой, который фактически принес Беларуси ее национальную идею.

Однако есть сюжеты в жизни Калиновского, которые долго были как бы за рамками официально созданного образа национального героя. О них рассказывают документы, которые были представлены на презентации.

Например, "Приказ от польского правительства над Краем Литовским и Белорусским к народу земли Литовской и Белорусской". "На нем печать Польского подпольного правительства. В том, что этот документ написан Калиновским, историки в настоящее время не сомневаются", - комментирует ученый. - Он обращается к белорусским крестьянам с недвусмысленными угрозами. Называет их "иудами искариотами" и "каинами", потому что не стремятся поддержать восстание. Вот такие строки есть в приказе: "Кто хочет неволи московской, тому мы дадим виселицу".

Другой документ, вышедший из-под пера революционера и адресованный белорусским крестьянам, "Приказ Гродненского повстанческого комиссара": "Польское правительство поставило меня над вами! - пишет Калиновский. - Чтоб вы делали так, как вам от Польского правительства будет приказано".

Третий документ Александр Дюков нашел в фондах отдела рукописей Национальной библиотеки в Варшаве. Это так называемый Манифест польского национального подпольного правительства. Автор тот же. "Со дня объявления этого манифеста все равны, все сыны одной польской отчизны!", - писал Калиновский.

Практика повстанцев тоже нарушает миф о герое. "Пропаганда ненависти появлялась и в издании листовок "Мужицкой правды" на белорусском языке, где говорится о необходимости бороться "с поганым москалем и его собачьей верой", и в "Письмах из-под виселицы", в приказах", - подчеркивает историк. Во время восстания 1863 года на территории Беларуси повстанцами было убито более 600 человек разных национальностей, но больше всего белорусских крестьян. База данных жертв повстанческого террора на территории Беларуси и Литвы пополняется все новыми фамилиями.

Калиновский - плоть от плоти польского национализма, убежден руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Он вступил в разговор, размышляя об истоках советских мифов о революционерах:

"В определенный момент советская историческая наука начала играть в антицарские игры. В народные герои записывали людей, которые, честно говоря, и не особо задумывались о справедливости, мужике и правде. Они решали какие-то свои задачи. Так в ряду борцов с проклятым царизмом оказались Степан Разин и Емельян Пугачев. И историки знают, что их победа ни к какому бы мужицкому царству не привела. А привела бы к реконструкции системы, направленной на подавление свобод и экономических прав".

По мнению Межевича, если бы Калиновский одержал победу, возникла бы Польская республика, которая образовалась спустя несколько десятилетий, в 1920 году. "С концлагерем в Березе-Картузской, где поляки держали белорусов, с отсутствием свободы для белорусской прессы и белорусских школ, со специальным налогообложений для белорусских крестьян, с осадниками, то есть польскими солдатами и офицерами, которые получали земли за счет изгнания местных жителей", - напомнил ученый.

Новое исследование о Калиновском, считает научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант, вызовет большой интерес в Беларуси.