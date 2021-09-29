Корабельный боевой модуль "Нарвал" прошел испытания

Новейший корабельный дистанционно управляемый боевой модуль "Нарвал" прошел испытания. Боевой модуль предполагают устанавливать на легкие катера, которые сейчас разрабатывают для охраны побережья России.

Об этом сообщил Игорь Афанасьев, генеральный директор НПО "Электромашина", пишет ТАСС. Он добавил, что модуль "Нарвал" превзошел конкурентов, а их на рынке сейчас немало. Стрелял он лучше, легче в управлении и дешевле по стоимости. "Нарвал" показал на испытаниях все, что необходимо.

Кроме того, гендиректор предприятия считает, что у "Нарвала" неплохие экспортные возможности. Есть несколько стран, которые проявляют к нему интерес. Впервые же боевой модуль показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

"Нарвал" - корабельный стабилизированный дистанционно управляемый модуль. Вооружен пулеметом "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Имеет прицельную дневную камеру, автомат сопровождения цели, тепловизор и дальномер.