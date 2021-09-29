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29.09.2021,  
10:07
Текст:  Светлана Цыганкова

Корабельный боевой модуль "Нарвал" прошел испытания

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости

Новейший корабельный дистанционно управляемый боевой модуль "Нарвал" прошел испытания. Боевой модуль предполагают устанавливать на легкие катера, которые сейчас разрабатывают для охраны побережья России.

Фото: Минобороны РФ
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Об этом сообщил Игорь Афанасьев, генеральный директор НПО "Электромашина", пишет ТАСС. Он добавил, что модуль "Нарвал" превзошел конкурентов, а их на рынке сейчас немало. Стрелял он лучше, легче в управлении и дешевле по стоимости. "Нарвал" показал на испытаниях все, что необходимо.

Кроме того, гендиректор предприятия считает, что у "Нарвала" неплохие экспортные возможности. Есть несколько стран, которые проявляют к нему интерес. Впервые же боевой модуль показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

"Нарвал" - корабельный стабилизированный дистанционно управляемый модуль. Вооружен пулеметом "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Имеет прицельную дневную камеру, автомат сопровождения цели, тепловизор и дальномер.

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