"На месте скамьи Онегина... гитлеровцы соорудили огневую точку..."

Цитата, вынесенная в название публикации, это выдержка из воспоминаний одного из свидетелей, который увидел пушкинскую усадьбу Михайловское после освобождения Псковской области. Ущерб, нанесенный оккупантами в годы Великой Отечественной, трудно оценить деньгами: были разрушены многие значимые памятники культуры, в том числе Михайловское, дом-музей П.И. Чайковского в Клину, усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна, дом-музей И.Е. Репина Пенаты.

Культура была одной из мишеней нацистов. Многие произведения искусства в плановом порядке готовились к вывозу в рейх, другие безжалостно уничтожались. Из составленного руководителем рабочей группы "Эстония" Георгом фон Крузенштерном "Акта осмотра" исторических ценностей и застройки Великого Новгорода видна страшная картина разрушений. "Древний город Новгород разрушен более чем на 90 %. Знаменитый Софийский собор подвергся артиллерийскому обстрелу"; была полностью уничтожена библиотека Новгородского кремля.

Пострадали и знаменитые на весь мир усадьбы. В Ясной Поляне неприятель находился в течение 47 дней, до 15 декабря 1941 г., после чего сразу же начались восстановительные работы.

Многие экспонаты толстовского имения были украдены или частично уничтожены. В помещении музея нацисты распиливали мебель на дрова. Накануне своего бегства гитлеровцы подожгли дом писателя, но усилиями сотрудников музея и жителей Ясной Поляны пожар был потушен.

Михайловское ровно три года (с 12 июля 1941-го по 12 июля 1944 г.) было занято немцами. Захватчики разграбили, а затем сожгли дом-музей Пушкина и его няни Арины Родионовны, практически полностью вырубили старинный парк. Сама его территория была превращена в военный объект, появились траншеи, колючая проволока, заминированные участки (док. 1). Гитлеровцы под угрозой смерти заставляли местных жителей вылавливать певчих птиц и выскребывать липовый мед из дупел. Сохранилось описание очевидца, увидевшего разоренную усадьбу: "В день рождения Пушкина под липами стоял станковый пулемет, на аллее дымила кухня на автомобильных колесах... Повар подкладывал в топку дрова, одуряюще пахло фасолевым супом... Офицеры ныряли, барахтались в воде, орали дурными пьяными голосами. Заповедного Михайловского не стало, вместо тихого уголка - офицерское казино..."

12 июля 1944 г. Пушкинские Горы были полностью освобождены от захватчиков. При отступлении фашисты сожгли дом, где жил Александр Сергеевич, взорвали Успенский собор, построенный в XVI веке, частично уничтожили могилу Пушкина. А уже на следующий день, 13 июля, начались работы по восстановлению Михайловского заповедника. Практически полностью его восстановление завершилось к 150-летию поэта в 1949 г.

У только что разминированной могилы А.С. Пушкина. 1944 г.

Усадьба Репина Пенаты, в которой художник прожил около 30 лет, была полностью сожжена гитлеровскими войсками. 10 июля 1944 г. части 109-й стрелковой дивизии Красной Армии освободили Куоккалу, где располагался музей. В 1948 г. началось восстановление усадьбы. Дом Ильи Ефимовича был отстроен полностью заново, а дом его сына Юрия - так и не восстановлен до настоящего времени. Усадьба открылась для посетителей только в 1962 г.

Глава комиссии при Комитете по делам искусств, известный искусствовед И.Э. Грабарь (1871-1960).

Первые попытки изучить культурные потери от оккупации нацистов были предприняты в 1942 г., когда музейщиков на освобожденных территориях обязали "принять срочные меры к документированию разрушенных музеев...". Полученные сведения Наркомпрос РСФСР осенью 1942 г. передал Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК), которая составила 54 тыс. актов о злодеяниях. Позже была образована специальная комиссия при Комитете по делам искусств во главе с известным искусствоведом И.Э. Грабарем; в ее состав были включены многие заслуженные ученые, в том числе А.В. Щусев, Е.Е. Лансере, П.Д. Барановский. Общая сумма ущерба, причиненная захватчиками, составила 1 млрд 268,8 млн руб.

Заместитель председателя комиссии, архитектор Д.П. Сухов (1867-1958).

Заместитель председателя комиссии Д.П. Сухов одним из первых организовал выезды в освобожденные районы, бригады экспертов производили обследование разрушенных памятников. Совершенствовалась и законодательная база: было разработано и принято постановление "О неотложных мерах по восстановлению городов РСФСР". Благодаря ему в кратчайшие сроки началось восстановление утраченных памятников в наиболее пострадавших районах1.

В РГАСПИ хранятся документы, которые подробно зафиксировали страшные разрушения, отразили процесс восстановления исторических памятников. В настоящую публикацию включены документы, хранящиеся в описях Отдела международной информации ЦК ВКП(б) - КПСС (Ф. 17. Оп. 128) и Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) - КПСС (Ф. 17. Оп. 132).

Акт о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Пушкинском заповеднике. 1944 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 250. Л. 98.

№ 1.

Из Акта о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Пушкинском заповеднике - Пушкинские горы, село Михайловское и село Тригорское Калининской области

13 июля 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, [...], составили настоящий акт 18 июля 1944 года на месте варварских злодеяний немецко-фашистских захватчиков в государственном Пушкинском заповеднике - Пушкинские горы, село Михайловское и село Тригорское.

[...] Осмотр, произведенный на месте, показал, что немецко-фашистские захватчики в течение всего периода оккупации Пушкинского заповедника методически и преднамеренно разрушали эти ценнейшие памятники и реликвии русской культуры, нагло издевались над памятью гениального русского поэта и уничтожили всё, что в течение многих лет заботливо создавалось трудом русских людей.

Гитлеровские вандалы приготовили всё, чтобы взорвать могилу А.С. Пушкина и мраморный обелиск на ней: они заложили на могилу десять противотанковых мин и, чтобы замаскировать следы своего гнусного намерения, обшили мраморный обелиск досками [...].

У могилы Пушкина. Саперы показывают членам комиссии, как был разминирован памятник. 1944 г.

Главное сооружение Святогорского монастыря - Успенский собор взорван немцами перед отступлением из Пушкинских гор. Колокольня рухнула, осколки большого колокола валяются в обломках кирпича на склонах горы, глава соборного купола с крестом сорвана, а сам купол пробит снарядом с западной стороны, крыши приделов обрушены, двери и рамы окон вырваны. Внутренность собора представляет собой результат погрома и дикого бесчинства немецких изуверов: иконостас разбит, иконы вырваны, разбросаны на полу, разбиты, а частью похищены вместе со всей наиболее ценной церковной утварью [...].

Проповедники защиты религии - гитлеровские разбойники на деле жестоко глумятся над чувствами верующих: они расстреляли, как и ряд других икон, образ Апостола Петра, находящийся на дверях паперти, который пробит несколькими пулями из ручного оружия с близкого расстояния... Лестницы, ведущие к главному собору и могиле А.С. Пушкина, находятся в полуразрушенном состоянии, были заминированы. Монастырская стена с северной стороны на протяжении 20 метров разрушена взрывом фугаса, заложенного немцами под дорогу, проходящую вдоль стены... Имение А.С. Пушкина в селе Михайловском полностью разграблено и сожжено. Территория усадьбы превращена немецко-фашистскими варварами в военный объект - опорный пункт обороны. Она изрыта траншеями и ходами сообщения, в парке и у спуска к реке сооружены глубокие и сильно укреплённые блиндажи, убежища и огневые точки [...].

Члены комиссии на месте разрушенной усадьбы Михайловское (первый слева известный литературовед-пушкинист, профессор Дмитрий Дмитриевич Благой). 1944 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 250. Л. 112.

Дом-музей А.С. Пушкина дотла сожжен немцами перед отступлением. Все находившиеся в нём экспонаты, вещи, картины, портреты и другие ценные реликвии, как показывают местные жители, гитлеровские грабители ещё в 1943 году увезли в Германию. Другой музейный дом также разграблен и сожжен. Домик няни поэта Арины Родионовны разобран до основания и использован на постройку немецких блиндажей. Каменный домик - бывший ледник, расположенный рядом с домом Пушкина, превращён в наблюдательный пункт и дот с амбразурами в сторону озера Кучане... В еловой аллее несколько наиболее крупных елей, расположенных при входе в усадьбу, свалены. Липовая аллея находится в крайне запущенном состоянии. Пруды заросли и покрылись тиной, мостики через них полуразрушены. Большое количество деревьев михайловского соснового бора, который ранее тщательно охранялся, варварски вырублено и повалено, бор засорен и изрыт котлованами для землянок и укрытий машин.

Гитлеровцы надругались над портретом А.С. Пушкина, установленным при въезде в еловую аллею: они сорвали зелень, укрывавшую его, сломали арку, сам портрет порван в нескольких местах.

Памятные пушкинские места в Тригорском также подверглись варварскому произволу немецко-фашистских захватчиков [...]. На месте "Скамьи Онегина" под густыми ветвями липы и дуба гитлеровцы соорудили огневую точку, вся площадка ее усеяна стреляными гильзами. Так по-своему оценили немецкие военные спецы одно из красивейших пушкинских мест.

Под корнями знаменитого дуба, воспетого Пушкиным, они хотели укрыться от возмездия, соорудив здесь земляное убежище и повредив тем самым корни дуба. Многие многовековые деревья Тригорского парка спилены немцами и использованы на строительстве блиндажей и убежищ [...]. Таким образом, в своём варварском стремлении поработить русский народ и уничтожить всё, что связано с его историческим прошлым, с его культурой, гитлеровские вандалы совершили еще одно гнусное злодеяние. Потеряв надежду достичь своей цели военным путем и отступая под натиском Красной Армии, они, в порыве бессильной злобы ко всему русскому, становятся еще более озверелыми и циничными и тем самым еще больше разоблачают себя как самых отъявленных громил военно-бандитской шайки.

"Отомстим немцам за нашего Пушкина". 1944 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 250. Л. 130.

Варварское разрушение Государственного Пушкинского заповедника и наглое надругательство над светлой памятью гениального сына русского народа - великого поэта Александра Сергеевича Пушкина покроет немецких грабителей и мракобесов несмываемым позором и повлечет за собой справедливое и полное возмездие.

Одними из многочисленных и непосредственных виновников этих чудовищных злодеяний являются:

1. Организатор разбойничьей деятельности немецких войск в оккупированных районах нашей страны немецкий министр Альфред Розенберг.

2. Командир 218 немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Ланге, организовавший разрушение пушкинских памятников при отступлении немецких войск.

Акт подписали: подполковник Ордин А.Г.

Подполковник Ишмаев Н.Р.

Майор Петров А.И.

Майор Семёнов М.Г.

Майор Перов А.П.

Ветеринарный фельдшер Пушкинского РайЗО Судьин П.Е.

Лесник Пушкинского заповедника

в селе Михайловском: Кондратьев Е.К.

Крестьянин деревни Дедовцы

Пушкинского района Иванов А.И.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 250. Л. 98-101. Подлинник, машинопись.

Разрушенный дом И.Е. Репина под Ленинградом. 1944 г.

№ 2. Из письма в ЦК ВКП(б)

[1949 г.]

Проезжая по прекрасному Приморскому шоссе курортного р-на г. Ленинграда, мы решили остановиться около усадьбы И.Е. Репина "Пенаты" и побывать на могиле великого русского художника. Мы, естественно, ожидали увидеть один из замечательных памятников национальной русской культуры, бережно охраняемый для советского народа, умеющего чтить память своих великих людей. Но нас постигло глубокое разочарование.

Разрушенная и заброшенная усадьба представляет из себя печальное зрелище. С трудом можно поверить, что была она тем местом, куда с таким интересом съезжались каждую среду лучшие представители передовой русской науки и искусства: Горький, Стасов, Павлов, Сеченов, Менделеев и мн. др.

Было трудно понять, почему в Советском Союзе может существовать такое пренебрежительное отношение к величайшему русскому художнику, имя которого, в ряде других славных имён, Великий Вождь советского народа, И.В. Сталин, напомнил всему миру, в самое тяжелое время Великой Отечественной войны, как одно из величайших явлений русской национальной культуры.

Это отношение к памяти И.Е. Репина не понятно и потому, что всё вокруг напоминает о нём: станция и посёлок названы "Репино", главная улица - "Улица Репина", здравницам присвоено имя Репина. А могила И.Е. Репина, где покоится его прах, находится в таком безобразном состоянии, что один только вид ее вызывает чувство обиды и недоумения у каждого советского человека [...].

Как и надо было ожидать, Советское правительство давно позаботилось о том, чтобы благоприятно решить вопрос об увековечивании памяти И.Е. Репина и 4 августа 1944 года состоялось постановление СНК СССР (N 1025) о восстановлении дома-музея в "Пенатах". Но это постановление до сих пор не выполнено из-за ведомственных споров.

Восстановление "Пенат" было поручено Ленинградскому Облисполкому. Это обязательство с момента передачи территории "Пенат" в городской курортный р-н перешло к Гор. Исполкому.

Но Ленгорисполком игнорирует постановление Правительства и не отпускает средств, т.к. "Пенаты" находятся в ведении Академии Художеств СССР, а Академия Художеств, ссылаясь на Постановление СНК СССР, также не отпускает средств [...].

В будущем году исполнится 20 лет со дня со смерти И.Е. Репина и чтобы на его могиле, достойно его памяти, был отмечен этот день, надо немедленно положить конец этой тяжбе и приступить к выполнению постановления СНК СССР [...].

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 245. Л. 65-66.

Подлинник, машинописный текст.

№ 3. Из письма секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину

[1946 г.]

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Сейчас решается вопрос об использовании и восстановлении зданий бывших пригородных дворцов-музеев г. Ленинграда, среди которых Екатерининский дворец в г. Пушкине всегда был особенно популярен, как замечательный памятник русского искусства.

Созданный в XVIII веке силами выдающихся русских архитекторов (Квасов, Чевакинский, Растрелли, Стасов) и многочисленных русских мастеров (Иван Сухой, Петр Валехин, Федор Осипов, Дмитрий Сакулисный, Иван Бельский и др.), Екатерининский дворец в 1918 году был превращен в советский музей...

В годы временной оккупации города Пушкина фашистские варвары в значительной степени разрушили этот памятник русского искусства, но сохранившаяся часть дворца по своей архитектурной отделке представляет уникальную ценность [...].

Наличие музейных предметов, спасенных благодаря своевременной эвакуации в тыл, позволило уже с 1946 года развернуть в сохранившихся дворцовых помещениях ряд выставок, привлекающих десятки тысяч экскурсантов. В многочисленных записях посетителей выставок выражен горячий интерес к судьбе прославленного памятника русского искусства и желание видеть его вновь музеем.

Несмотря на это при решении вопроса об использовании здания Екатерининского дворца Ленинградским Городским Исполнительным Комитетом депутатов трудящихся недостаточно учитывается историко-художественная значимость и популярность этого памятника русской художественной культуры и возможность использования его как центра массовой культурно-просветительской работы Пушкинских парков...

Председатель Исполнительного Комитета Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся тов. А.А. Кузнецов2 во время осмотра Екатерининского дворца 27-го января текущего года указал, что в настоящее время это искусство уже не имеет значения, а поэтому здание может быть полностью перепланировано и передано под учебное заведение.

Мы не считаем возможным согласиться с мнением тов. Кузнецова и полагаем, что залы, которые в основном сохранили свою отделку (деревянная золоченная резьба, художественные наборные паркеты, отделка из уральских самоцветов - агата и яшмы и мраморов, лепка и т.п.), сами по себе являются выдающими произведениями русского национального искусства.

В сочетании с богатейшими фондами музейных экспонатов, имеющимися в хранилище дворца - эти залы целесообразно открыть как музей творчества русских мастеров искусства XVIII-XIX вв. [...].

Все остальные помещения дворца - первый этаж и боковые корпуса (30% всей площади) целесообразно использовать под базу культурно-просветительской работы, превратив бывший Екатерининский дворец в базу культурного отдыха трудящихся [...]. Просим Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, при окончательном решении вопроса об использовании здания Екатерининского дворца учесть все изложенное в данном письме, а особенно те пожелания трудящихся, которые мы считаем своим долгом сообщить Вам.

Музейные работники-научные сотрудники Центрального Хранилища музейных фондов и Пушкинских парков: подписи-автографы.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 440. Л. 14-16. Подлинник, машинописный текст.

1. Шматько О.Н. Сохранение и восстановление памятников старины в годы Великой Отечественной войны // Вестник Ставропольского государственного университета. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-i-vosstanovlenie-pamyatnikov-stariny-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny/viewer (дата обращения: 1.08.2021)

2. Кузнецов Алексей Александрович (1905-1950) - в 1945-1946 гг. первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б); расстрелян по "ленинградскому делу".

Публикация подготовлена ведущим специалистом РГАСПИ Дмитрием Авинниковым. Стилистика и орфография документов сохранены.