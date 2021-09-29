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29.09.2021 04:38
Рубрика: Общество

На Камчатке обнаружили стоянку древних людей

Текст: Юлия Гарднер

Древнюю стоянку людей обнаружили в Камчатском крае. Как сообщает краевая служба охраны объектов культурного наследия, раскопки проводили археологи Института археологии Российской академии наук (Москва).

Фото: facebook.com
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Предварительный возраст стоянки - две тысячи лет.

"Среди находок - ножи, скребки, наконечники стрел и другие артефакты", - говорится в сообщении.

Раскопки проводили на территории Елизовского района.

Всего на территории Камчатки выявлено 712 объектов археологического наследия. В основном, это стоянки древних людей эпохи палеолита и неолита.

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