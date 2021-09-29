В Приморье накажут учителя, не отпустившего школьника в туалет

Учителя и директора школы № 19 города Артема привлекут к ответственности из-за инцидента с ребенком, который оконфузился при одноклассниках после того, как его не отпустили с урока в туалет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Артемовского городского округа.

Все случилось на уроке биологии. Дети, конечно, насмеялись, но нашлись и те, кто заступился за товарища. Инцидент вызвал резонанс после того, как мама мальчика рассказала о произошедшем в соцсетях.

По словам начальника управления образования администрации Артемовского городского округа Натальи Макиенко, в школе организована служебная проверка, по результатам которой будут сделаны соответствующие выводы.

"Директор и учитель будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказала она, добавив, что ребенку, с согласия мамы, окажут психологическую помощь.