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29.09.2021 10:55
Рубрика: Происшествия

На самарского адвоката завели дело об организации преступного сообщества

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора и одиннадцати участников преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Фото: Пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
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По версии следствия, еще в 2016 году адвокат одной из коллегий адвокатов создал преступное сообщество, разработал структуру этой организации, а также план тяжких преступлений. Как уточнили в областном ГУ МВД, лидеру группировки 49 лет, он житель города Жигулевска. В преступную организацию он вовлек 11 жительниц Тольятти: менеджеров, юристов, бухгалтеров разного возраста - от 33 до 53 лет. С 2016 по 2019 год они вели незаконную банковскую деятельность.

Через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов фирм на счета иных подконтрольных организаций. В документы вносились заведомо недостоверные сведения об основании платежа. Раскрыто уже 47 таких эпизодов.

В результате, по данным правоохранителей, на счета подконтрольных преступникам организаций поступило не менее 1,5 миллиардов рублей, а члены группировки получили незаконный доход - 150 миллионов рублей. 50 миллионов рублей они вложили в строительство в Тольятти, чтобы легализовать деньги в виде недвижимости. Эти объекты также были зарегистрированы на аффилированную адвокату организацию.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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