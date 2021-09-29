На самарского адвоката завели дело об организации преступного сообщества

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора и одиннадцати участников преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

По версии следствия, еще в 2016 году адвокат одной из коллегий адвокатов создал преступное сообщество, разработал структуру этой организации, а также план тяжких преступлений. Как уточнили в областном ГУ МВД, лидеру группировки 49 лет, он житель города Жигулевска. В преступную организацию он вовлек 11 жительниц Тольятти: менеджеров, юристов, бухгалтеров разного возраста - от 33 до 53 лет. С 2016 по 2019 год они вели незаконную банковскую деятельность.

Через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов фирм на счета иных подконтрольных организаций. В документы вносились заведомо недостоверные сведения об основании платежа. Раскрыто уже 47 таких эпизодов.

В результате, по данным правоохранителей, на счета подконтрольных преступникам организаций поступило не менее 1,5 миллиардов рублей, а члены группировки получили незаконный доход - 150 миллионов рублей. 50 миллионов рублей они вложили в строительство в Тольятти, чтобы легализовать деньги в виде недвижимости. Эти объекты также были зарегистрированы на аффилированную адвокату организацию.