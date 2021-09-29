В Удмуртии задержали аферистов, звонящих от службы безопасности банка

В Удмуртии задержали двух человек, подозреваемых в дистанционных мошенничествах. Они звонили жителям республики и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Клиентам сообщали о незаконных операциях по их счетам, а затем для защиты сбережений, требовали реквизиты и коды доступа к пластиковым картам - рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Подозреваемыми оказались жители Челябинской области: 33-я летняя женщина и мужчина 1991 года рождения. Подробности их поиска и задержания в полиции не раскрывают. Но МВД опубликовало видеозапись допроса, на которой эти люди признались, что звонили бабушкам, а потом снимали их денежные средства. Ближайшие 2 месяца подозреваемые будут находиться под арестом

Сегодня правоохранители разыскивает потерпевших. Пока установлено, что задержанные похитили деньги с банковского счета 50-летнего мужчины, еще один человек на уловки аферистов не попался.

Только за минувшие выходные в полицию с заявлениями о кражах денег с банковских счетов обратились 25 жителей Удмуртии. Под различными предлогами у них было похищено 5 миллионов 835 тысяч рублей. Чаще всего мошенники предлагали получить единовременные выплаты или защитить накопления от незаконных транзакций.