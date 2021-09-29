В Уфе сотрудника предприятия обвинили в коммерческом подкупе

Бывший руководитель проекта крупного уфимского предприятия обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина получил от директора строительной фирмы автомобиль, топливную карту, а также деньги на общую сумму более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в СК по Башкирии.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, будучи ведущим инженером по техническому надзору за строительством акционерного общества, потребовал от подрядчика передавать ему пять процентов от суммы всех подписываемых актов выполненных работ, обещая за это прием и оплату работ, а также дальнейшее продолжение договорных отношений. В противном случае подозреваемый пообещал крупные проблемы при сдаче выполненных работ. Представители строительной компании согласились.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, факт коммерческого подкупа выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции уфимской полиции. Они установили, что с декабря 2018 года по ноябрь 2020 года обвиняемый получил от руководства фирмы топливную карту, с которой оплатил бензин на сумму свыше 250 тысяч рублей, а также на счет мужчины поступило более 260 тысяч рублей. Кроме того, на имя руководителя проекта оформили автомобиль LADA Largus. В ноябре 2020 года подозреваемого задержали на парковке около торгово-делового комплекса на улице Коммунистической в момент получения им от директора строительной фирмы 100 тысяч рублей.

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. В целях обеспечения исполнения приговора на его движимое имущество наложен арест, уточнили в региональном СК. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.