Жителя Удмуртии будут судить за попытку взорвать банкомат

Житель Удмуртии пытался взорвать банкомат и теперь предстанет перед судом. 46-летний рабочий из города Воткинск ночью приехал в отделение банка, монтировкой вскрыл один из терминалов, а затем с помощью баллонов с газов попробовал взорвать купюроприемник. Сработавшая система безопасности спугнула грабителя, и он скрылся с место преступления без денег. В банкомате в тот момент находились 2 миллиона 740 тысяч рублей.

Все действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. И хотя человек был в маске, полиция его разыскали и задержала. В доме злоумышленника обнаружили одежду и обувь, в которых он был в банке, а в соседнем овраге - монтировку и газовый баллон. Уголовное дело завели по статье "покушение на кражу в особо крупном размере".

Сегодня обвинительное заключение готово и направлено в суд, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Ближайшие 10 лет житель Воткинска может провести за решеткой. Ущерб за сломанный терминал, а это 10 тысяч рублей, банку он уже возместил.