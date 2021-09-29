Причиной массовой гибели ворон под Новосибирском стало отравление

В селе Усть-Тарка Новосибирской области около 300 ворон отравились опасным химическим веществом.

- Отравление фосфорно-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в Усть-Таркском районе Новосибирской области, - сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергея Кузлякина.

По словам ветеринаров, в настоящее время места отравления птиц продезинфицированы.

Напомним, массовая гибель ворон шокировала жителей Новосибирской области. Специалисты предположили, что причиной случившегося могло стать отравление химикатами на свалках и зерноотходах. Экспертиза это подтвердила.