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29.09.2021 03:00

В Кемерове внедряют интеллектуальную транспортную систему

Реализация ИТС по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ведется в столице Кузбасса с прошлого года. До конца 2021 года планируется установить 4 табло, на которых будет появляться информация о состоянии дорожного движения, о нестандартных ситуациях на городских магистралях, в том числе о ДТП. Табло переменной информации будут установлены на въезде в город со стороны Мазурово, въезде со стороны Промышленной, на ул. Инициативная, 87 и пр. Кузнецкий, 118.
Фото: Роман Куреляк Фото: Роман Куреляк
Фото: Роман Куреляк

В этом году на улицах Терешковой и Тухачевского установлены детекторы транспорта, которые автоматически регулируют длительность фаз для оптимизации пропускной способности на перекрестках. Детекторы позволяют в режиме онлайн получать информацию об интенсивности и плотности транспортного потока, а также в автоматическом режиме изменять работу светофоров в соответствии с текущей обстановкой.

Кроме того, на 56 участках улично-дорожной сети Кемерова в этом сезоне установлены камеры видеонаблюдения, заменены дорожные контроллеры на 29 светофорных объектах.

Проект реализуется поэтапно до 2024 года. Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит снизить нагрузку на дорожно-транспортную сеть, у автомобилистов сократится время поездок, повысится удобство и скорость движения.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa

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