В Кемерове внедряют интеллектуальную транспортную систему

В этом году на улицах Терешковой и Тухачевского установлены детекторы транспорта, которые автоматически регулируют длительность фаз для оптимизации пропускной способности на перекрестках. Детекторы позволяют в режиме онлайн получать информацию об интенсивности и плотности транспортного потока, а также в автоматическом режиме изменять работу светофоров в соответствии с текущей обстановкой.
Кроме того, на 56 участках улично-дорожной сети Кемерова в этом сезоне установлены камеры видеонаблюдения, заменены дорожные контроллеры на 29 светофорных объектах.
Проект реализуется поэтапно до 2024 года. Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит снизить нагрузку на дорожно-транспортную сеть, у автомобилистов сократится время поездок, повысится удобство и скорость движения.
Материал подготовлен администрацией города Кемеровa