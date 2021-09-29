В Кузбассе пенсионерка отсудила 400 тысяч у продавцов вибронакидки

60-летняя жительница города Мариинска отсудила у московской фирмы более 400 тысяч рублей за недостоверную информацию о проданном ей товаре.

В октябре прошлого года женщина приобрела у представителя ООО "ОМАЗОН" вибромассажную накидку "KEIDO+". Коммивояжер бегло продемонстрировал возможности прибора, и пенсионерка прониклась доверием. С учетом скидки стоимость покупки составила 149 тысяч рублей. А две подушки, одеяло, пылесос и ручной массажер продавец приложил в качестве подарка. Товар женщина оплатила деньгами, полученными по кредитному договору с одним из коммерческих банков. Договор заключили тут же, "не отходя от кассы" - на три года под 16 процентов годовых.

Через несколько дней к пенсионерке в гости приехала дочь. Осмотрев прибор и инструкцию к нему, она сделала вывод: вибронакидке красная цена не больше семи тысяч рублей, при этом использовать ее можно только по назначению врача. Но для пожилой женщины, у которой целый букет хронических болезней, такой массаж при любом раскладе может закончиться плохо.

Однако все попытки сдать напрасно приобретенный товар не удались. По телефону, номер которого был указан в договоре купли-продажи, покупателю ответили: "Раз вы все подписали, значит согласилась с нашими условиями".

Когда две претензии в адрес ООО "ОМАЗОН" о расторжении договора и возвращении уплаченных средств остались без ответа, покупатель обратилась в суд города Мариинска. И суд установил, что у пресловутой накидки на самом деле медицинское, а не бытовое предназначение. То есть продавец должен был подробно рассказать не только о полезных свойствах, но и о противопоказаниях к использованию прибора. Да только в нарушение законодательства о защите прав потребителей он этого не сделал.

В итоге договор купли-продажи был расторгнут. В пользу пенсионерки взыскали не только сумму покупки, но и компенсацию морального вреда, неустойку, почтовые расходы и штраф за отказ от добровольного соблюдения требований потребителя - в общей сложности более 400 тысяч рублей.

Это далеко не первый случай, когда жителям Мариинска, купившим аналогичные изделия, удалось отстоять свои законные права. Так, в марте 2021-го вступило в силу решение суда о взыскании с ООО "ОМАЗОН" свыше 430 тысяч рублей, а в августе и сентябре вернуть покупателям деньги, уплаченные за такие же накидки, суд обязал астраханское ООО "Азон".