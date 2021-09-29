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29.09.2021 12:46
Рубрика: Происшествия

На Кубани осудили мужчину за подрыв дома бывшей жены с тремя детьми

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Судебная коллегия Краснодарского края признала виновным 42-летнего жителя Армавира в покушении на убийство бывшей жены и трех детей, а также в незаконном хранении взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Из приговора известно, что подсудимый Ковалев летом 2016 года нашел боевую осколочную гранату и забрал ее к себе, спрятав в собачьем вольере. А третьего августа 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения явился к дому бывшей супруги и, убедившись, что она с новым мужем и тремя детьми на месте, разбил окно, затем кинул в провал приведенную в действие гранату. Взрыв раздался на кухне. Благодаря тому, что жильцы находились в этот момент в другой комнате, никто из них не пострадал. Ущерб от разрушения составил более 300 тысяч рублей. Расследование этого дела проводили сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю.

"На суде фигурант вину в покушении на убийство не признал, заявив, что хотел лишь нанести материальный вред бывшей супруге из чувства мести. Он был недоволен результатами раздела их совместно нажитого имущества после развода, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Армавирский городской суд признал мужчину виновным. С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений ему было назначено девять лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок один год".

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в Краснодарском краевом суде. Рассмотрев материалы уголовного дела и изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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