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29.09.2021,  
09:27
Текст:  Татьяна Воробьева

Видео: Группировка войск ПВО уничтожила 50 мишеней под Астраханью

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов соединений и воинских частей ПВО уничтожили более пяти десятков воздушных целей во время учения в Астраханской области.

Фото: Минобороны РФ
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Как передает сегодня пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие отработали боевые пуски ракет днем и ночью, точность поражения целей составила более девяноста процентов. Уничтоженные мишени имитировали небольшие беспилотники, и крупную технику - ударные вертолеты, истребители, бомбардировщики. А также - баллистические и крылатые ракеты.

В составе группировки войск ПВО действовали С-300В, Бук-М2, Бук-М1, Тор-М1, Оса-АКМ, Стрела-10, переносные зенитки "Игла-С" и комплексы "Тунгуска". Суммарно -более 700 единиц техники.

В учении в Астраханской области были задействованы части и подразделения, дислоцированные в Кировской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Челябинской областях и на Алтайском крае - в общей сложности более двух тысяч военнослужащих.

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Фото: vitalykuzmin.net
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