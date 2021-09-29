Видео: Группировка войск ПВО уничтожила 50 мишеней под Астраханью

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов соединений и воинских частей ПВО уничтожили более пяти десятков воздушных целей во время учения в Астраханской области.

Как передает сегодня пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие отработали боевые пуски ракет днем и ночью, точность поражения целей составила более девяноста процентов. Уничтоженные мишени имитировали небольшие беспилотники, и крупную технику - ударные вертолеты, истребители, бомбардировщики. А также - баллистические и крылатые ракеты.

В составе группировки войск ПВО действовали С-300В, Бук-М2, Бук-М1, Тор-М1, Оса-АКМ, Стрела-10, переносные зенитки "Игла-С" и комплексы "Тунгуска". Суммарно -более 700 единиц техники.

В учении в Астраханской области были задействованы части и подразделения, дислоцированные в Кировской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Челябинской областях и на Алтайском крае - в общей сложности более двух тысяч военнослужащих.