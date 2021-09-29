Челябинские инспекторы ГИБДД спасли женщину из горящего дома

В Челябинской области во время патрулирования трое инспекторов ГИБДД обнаружили пожар в частном доме и помогли его хозяйке выбраться из огня. Не дожидаясь приезда огнеборцев, они начали тушить огонь и спасать имущества женщины.

- Инцидент произошел в селе Халитово Кунашакского района, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Инспекторы Станислав Старостин, Владислав Балтагулов и Никита Суханов во время патрулирования территории заметили над частным сектором дым и огонь и, направившись к месту происшествия, обнаружили пожар в одном из домов.

Сообщив о случившемся в МЧС, полицейские бросились в дом в поисках жильцов и, обнаружив в одной из комнат хозяйку, вывели ее на улицу.

По словам женщины, сначала она услышала хлопки и подумала, что кто-то запустил фейерверк. А когда подошла к окну, чтобы посмотреть, откуда доносятся звуки, то увидела, что искры летят от ее дома.

К этому моменту на пожар начали сбегаться соседи. Вместе с гоавтоинспекторами они выкатили со двора автомобиль и вынесли из дома газовые баллоны, предотвратив угрозу взрыва, а затем собственными силами приступили к тушению огня.

Как отметили в ГУ МЧС региона, благодаря своевременному вмешательству и слаженным действиям полицейских удалось избежать дальнейшего распространения огня. После прибытия пожарных возгорание было ликвидировано за 20 минут.