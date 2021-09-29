Трамп призвал расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что законодателям следует провести расследование операции по выводу американских войск из Афганистана. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении республиканца.

Трамп считает, что в Конгрессе США следует организовать специальный комитет, который бы занялся расследованием, пишет ТАСС. По словам бывшего американского лидера, это необходимо, чтобы понять, что пошло не так и почему погибло столько военных. Также важно выяснить, почему в распоряжении талибов (представителей запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" - прим. "РГ") оказалось столько оружия и военного оборудования

Трамп убежден, что все это имело бы больше смысла, чем деятельность, проводимая специальным комитетом Палаты представителей по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия.