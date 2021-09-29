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Рубрика: В мире

Трамп призвал расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана

Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что законодателям следует провести расследование операции по выводу американских войск из Афганистана. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении республиканца.

Фото: US State Department / AFP
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Трамп считает, что в Конгрессе США следует организовать специальный комитет, который бы занялся расследованием, пишет ТАСС. По словам бывшего американского лидера, это необходимо, чтобы понять, что пошло не так и почему погибло столько военных. Также важно выяснить, почему в распоряжении талибов (представителей запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" - прим. "РГ") оказалось столько оружия и военного оборудования

Трамп убежден, что все это имело бы больше смысла, чем деятельность, проводимая специальным комитетом Палаты представителей по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия.

В мире США Дональд Трамп

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