В Австралии уволят всех непривитых от COVID-19 медиков

В австралийском штате Новый Южный Уэльс начнут увольнять медработников, не сделавших прививку от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения региона Брэд Хаззард. Он отметил, что работы лишатся сотрудники и госучреждений, и частных клиник.

"Для очень небольшого числа людей, имеющих противопоказания, мы постараемся найти другие места работы", - добавил представитель власти.

Ранее сообщалось, что до 30 сентября все медработники должны сделать прививку от коронавируса.

Добавим, что за полтора года в Австралии SARS-CoV-2 выявили всего у 100 тысяч человек. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 1256 заболевших, информирует ТАСС.

В июне 2021 года в стране началась новая волна распространения коронавируса. И власти начали активно вакцинировать граждан. Согласно последним данным, сейчас в Австралии привиты 77 процента населения.