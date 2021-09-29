В реанимации умер актер из "Универа" Константин Глушков

На 57-м году жизни в ночь с 24 на 25 сентября скончался российский актер, продюсер, телеведущий и сценарист Константин Глушков, известный отечественному зрителю по ролям более чем в сотне популярных сериалов. Об этом сообщили в социальных сетях родные артиста.

Глушков скончался в реанимации, причиной смерти стала остановка сердца.

Похоронен актер вчера, 28 сентября, на Алабушевском кладбище Зеленограда.

Константин Глушков родился 17 мая 1965 года. В 1988-м окончил ГИТИС. На экранах дебютировал в 1991-м. Был ведущим телевизионной программы "Лукоморье", за которую в 1998-м получил премию ТЭФФИ.

Среди работ - "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Между нами, девочками" и сиквел, "Зорге", "Фурцева", "Каменская", Сафрон из "Мента в законе", "Сын отца народов", "Универ", "Солдаты". "12" Михалкова.