Володин оценил запрет YouTube на критику выборов только в двух странах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал запрет со стороны YouTube критиковать и подвергать сомнению результаты выборов на этой площадке. Это цивилизованное решение, но касается только США и Германии, обратил внимание спикер, назвав это проявлением двойных стандартов.

"Почему-то не учтен крайне важный момент: эти правила распространяются всего на две страны - США и Германию, - написал Володин. - Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальному законодательству?"

Он назвал такое поведение недопустимым. Володин поддержал решение думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России задать вопросы по этому поводу представителям YouTube.

"Что получается? Влиять на ход избирательной кампании и итоги выборов можно везде, но только не в США и Германии", - резюмировал спикер.

По его оценке, создание особого неправового поля для всех государств, кроме двух, нарушает принципы демократии и права граждан практически всего мира.

Он призвал этим вопросом заняться ПАСЕ, ведь в списке стран, в дела которых нельзя вмешиваться, нет Франции, Великобритании, Италии, какого-либо другого европейского государства, кроме Германии. "Неужели их устраивает такая дискриминация?" - удивлен Володин.

Также этот этот вопрос необходимо обсуждать и в Организации Объединенных Наций, добавил он.

"Правила невмешательства в выборы суверенных государств должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все страны", - подчеркнул парламентарий.