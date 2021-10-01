Обманувшие пенсионерку в Ленобласти мужчины сбежали из России

Мигранты, которые в Ленинградской области обманули 68-летнюю пенсионерку на полмиллиона рублей, сбежали из России. Как уточнили в региональном ГУ МВД РФ, государственную границу трое мошенников пересекли пешком.

- Мужчины предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки Волховского района Ленобласти и взяли предоплату в размере 500 тысяч рублей, - напомнили в управлении. - Получив деньги, "артельщики" пропали и перестали входить на связь. Обманутая пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

По факту мошенничества следователи ОМВД России по Волховскому району возбудили уголовное дело и задержали обманщиков. Как выяснилось, сразу после получения денег они сначала сбежали на родину, а потом вернулись.

- Следователь выступил перед судом с ходатайством об их аресте, - рассказали в главке. Однако обещания подозреваемых оказались убедительнее доводов следствия. Все трое были отпущены под подписку о невыезде.

Спустя два дня предполагаемые преступники снова покинули территорию РФ, пытаясь избежать уголовного преследования. Теперь решается вопрос об объявлении скрывшихся мигрантов в федеральный розыск.