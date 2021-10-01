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01.10.2021 20:28
Рубрика: Происшествия

В Мурманске медработника будут судить за кражу у пациента реанимации

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Злоумышленник похитил деньги у 59-летнего жителя города Кандалакши, который в момент кражи находился в реанимации одной из больниц Мурманска. Об этом сообщили в СК по Мурманской области.

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Следствие установило, что пациент был в реанимации с 4 по 9 августа 2021 года. За это время оказались похищенными его личные вещи, которые оставались в палате. В их числе - мобильный телефон, документы, банковская карта и деньги. Одновременно с помощью перевода через мобильный банк на другую банковскую карту у мужчины были украдены 81 тысяча рублей. Кроме того, вор попытался оформить на больного кредит на сумму более 300 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения, допросили свидетелей проверили движение денег по банковским картам. Анализ информации позволил установить и задержать подозреваемого - им оказался 33-летний работник из числа младшего медицинского персонала больницы. Ему уже предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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