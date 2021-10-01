Боевик из Ингушетии получил пожизненный срок за нападения на силовиков

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал 33-летнего жителя Назрани виновным в нападениях на силовиков, совершенных в 2010-2012 годах на территории Северной Осетии и Ингушетии. Боевику назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ходе судебного заседания было установлено, что подсудимый в июне 2010 года добровольно вступил в вооруженную банду, созданное Докку Умаровым и Али Тазиевым.

В составе преступного сообщества мужчина совершил убийство сотрудника МЧС, а также участвовал в вооруженных нападения на работников полиции, ОМОНа и военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате нападений пять силовиков погибли, а еще четверо получили ранения.

Подсудимый свою вину не признал, но суд счел его вину доказанной и приговорил к пожизненному заключению в колонии особо режима.