На ростовской таможне задержаны бронетранспортеры из Болгарии

Новости

"Челси" лишь в концовке матча добился победы над "Саутгемптоном" 19:54
В Петербурге сел на мель катер с шестью пассажирами 19:45
Пострадавшую при взрыве жительницу Нижнего Новгорода перевели на ИВЛ 19:44
МИД: Москва исходит из того, что Минск будет соблюдать права журналистов 19:43
МИД РФ надеется, что политика не повлияет на признание "Спутника V" в ЕС 19:43
В Ленобласти юношу заподозрили в убийстве матери и трехлетней сестры 19:32
Гол Ежова принес "Крыльям Советов" гостевую победу над "Динамо" 18:56
СМИ: В армии Афганистана появились подразделения смертников 18:41
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Эвертоном" 18:29
Эксперт: Почти половина начинающих инвесторов не осознает финансовые риски 18:20
Задержаны подозреваемые в убийстве супругов в Подмосковье 18:15
Госфильмофонд и "Ленфильм" поделят доходы от "золотой коллекции" студии 17:58
Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения 17:25
Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка 17:15
На 52-м году жизни умер актер, режиссер "Детективов" Марк Семененко 17:08
Рособрнадзор начинает онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ 17:07
Суд в Черногории арестовал бизнесмена Исмаилова 17:07
В Подмосковье пассажиры электрички устроили драку на станции 17:00
Лавров: У России нет идеологических табу, в отличии от США 16:46
"Рубин" потерпел третье подряд поражение в РПЛ 16:27
Стало известно, какие языки чаще всего учат студенты в странах ЕС 16:17
Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки Меркурия 16:05
Кудрин призвал россиян работать в креативной индустрии 16:03
Вице-президент Болгарии обвинила ЕС в давлении из-за Северной Македонии 15:54
Мужская сборная РФ по настольному теннису вышла в финал ЧЕ 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
01.10.2021 17:40
Рубрика: Происшествия

На ростовской таможне задержаны бронетранспортеры из Болгарии

Текст: Николай Грищенко
Фото: Vitaly Kuzmin/wikipedia.org Фото: Vitaly Kuzmin/wikipedia.org
Фото: Vitaly Kuzmin/wikipedia.org

В Ростовской области задержаны восемь гусеничных бронетранспортеров МТЛБ советского производства. Военная техника прибыла морем в порт Азова из Болгарии и следовала с ложными актами о демилитаризации в Беларусь.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Почему нельзя проходить зеленым коридором на таможне при потере багажа

Как сообщают РИА Новости, всего в партии находилось ранее принадлежавших болгарской армии 20 многоцелевых легких бронированных транспортеров. У 12 единиц бронетехники сопроводительные документы оказались в порядке и они были пропущены к месту назначения Ростовской таможней.

"Согласно представленным в таможенные органы документам, указанная военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в РФ. В действительности техника эту процедуру не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах", - отметил источник.

Впоследствии компания-перевозчик, владелец которой находится в США, представила в таможенные органы России документы, что бронетехника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации. Тем не менее уголовное дело возбуждено по статье "Контрабанда вооружения и иной военной техники".

Справка "РГ"

Легкий многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МТЛБ принят на вооружение в СССР в 1964 году. "Мотолыга" предназначается для перевозки людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача. Бронирование от 7 до 14 миллиметров. Скорость - более 60 километров в час. В зависимости от модификации вооружался 30-мм авиационной пушкой, 12,7-мм зенитным пулеметом "Корд" и 30-мм автоматическим гранатометам. Экипаж два человека.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие В мире Европа Болгария В мире экс-СССР Беларусь Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

El Periodico: Россияне - счастливцы с такими ценами на ЖКХ
Лавров: У России нет идеологических табу, в отличии от США
За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах
Власти Москвы заявили о новом виде мошенничества с QR-кодами
Синоптики предупредили о появлении "барической горы" в Москве
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества