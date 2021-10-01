На ростовской таможне задержаны бронетранспортеры из Болгарии

В Ростовской области задержаны восемь гусеничных бронетранспортеров МТЛБ советского производства. Военная техника прибыла морем в порт Азова из Болгарии и следовала с ложными актами о демилитаризации в Беларусь.

Как сообщают РИА Новости, всего в партии находилось ранее принадлежавших болгарской армии 20 многоцелевых легких бронированных транспортеров. У 12 единиц бронетехники сопроводительные документы оказались в порядке и они были пропущены к месту назначения Ростовской таможней.

"Согласно представленным в таможенные органы документам, указанная военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в РФ. В действительности техника эту процедуру не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах", - отметил источник.

Впоследствии компания-перевозчик, владелец которой находится в США, представила в таможенные органы России документы, что бронетехника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации. Тем не менее уголовное дело возбуждено по статье "Контрабанда вооружения и иной военной техники".

Справка "РГ"

Легкий многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МТЛБ принят на вооружение в СССР в 1964 году. "Мотолыга" предназначается для перевозки людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача. Бронирование от 7 до 14 миллиметров. Скорость - более 60 километров в час. В зависимости от модификации вооружался 30-мм авиационной пушкой, 12,7-мм зенитным пулеметом "Корд" и 30-мм автоматическим гранатометам. Экипаж два человека.