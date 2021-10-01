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1 октября 2021 г. 20:25
Происшествия
Текст: Артем Локалов

В Эстонии осквернили памятник воинам-афганцам

В Ласнамяэ - одном из районов Таллина - осквернили мемориальный камень, который посвящен советским воинам-интернационалистам, исполнявшим свой долг в Афганистане в 1979-1989 годах. Неизвестные облили монумент красной краской.

- Посольство в контакте с эстонским союзом ветеранов Афганистана "Боевое братство", к расследованию инцидента подключилась муниципальная полиция, - сообщается на официальной странице дипмиссии.

Там рассчитывают, что виновные в этом акте вандализма будут найдены и привлечены к ответственности, а "муниципальные власти примут оперативные меры по устранению следов совершенного осквернения, достойного самого решительного осуждения".

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