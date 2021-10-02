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Bubble Comics проведет собственный фестиваль комиксов в Москве

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    02.10.2021, 11:10
Текст:   Богдан Бобров
Фото: VK/ BUBBLE COMICS CON Фото: VK/ BUBBLE COMICS CON
Фото: VK/ BUBBLE COMICS CON

30 и 31 октября текущего года Bubble Comics проведет в Экспоцентре (Москва) фестиваль поп-культуры, комиксов, кино, игр и косплея.

Фото: kinopoisk.ru
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Организаторы обещают провести встречи с авторами комиксов, продемонстрировать стенды с коллекционными товарами и новинками от издательств, а также громкие анонсы.

Ожидается, что на мероприятии будут представлены подробности и детали по грядущему сериалу "Фурия", который расширит вселенную "Майора Грома".

Ранее сообщалось, что крупнейшие выставки Comic-Con Russia и "Игромир" отменили из-за коронавируса.

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