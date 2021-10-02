Instagram впервые проводит в России фестиваль для креативных индустрий

Instagram впервые проводит в России фестиваль Tag in Fest. Он объединит представителей творческих профессий и бренды для эффективного сотрудничества. В фестивале принимают участие художник Покрас Лампас, фотограф Мурад Османн, группа Little Big, визажист Елена Крыгина, дизайнер Артемий Лебедев и другие. Фестиваль проходит при поддержке Федерации креативных индустрий и Агентства креативных индустрий и проходит в несколько этапов.

Первый этап - Instagram приглашает к участию в Tag in Briefs - серии из 8 креативных заданий от творческих кураторов, в том числе из списка 100 лидеров креативной экономики России. Творцам предложат выполнить задания и креативных экспертов с помощью инструментов Instagram. Например, Покрас Лампас попросит создать арт на основе уникальных каллиграфических вариантов написания слова "Культура", которые он создал специально для фестиваля.

Вторым этапом фестиваля станут девять публичных диалогов Tag in Talks. Они будут проводиться с крупнейшими маркетологами, ведущими представителями креативных индустрий и тех, чьи аккаунты в Instagram уже привлекли свое внимание. Будет идти речь о развитии в профессии и о том, какие инструменты могут в этом помочь. Обсудят, как творческие индустрии могут работать с бизнесом. Кроме того, поговорят о защите интеллектуальной собственности в интернете.

На последнем этапе фестиваля Instagram представит Креативный гид по эффективным творческим и бизнес - коллаборациям. Самые яркие работы, поданные на Tag in Briefs, будут вознаграждены - они станут частью этого гида.

"Мы рады, что участники 100 Most Creative Russians стали частью фестиваля Instagram в России. Ведь программа 100 Most Creative Russians создавалась нами именно для того, чтобы выявлять и расширять спектр деятельности и влияния креативных лидеров страны. Как авторы этой программы мы рады присоединиться к фестивалю Instagram и надеемся, что он поможет выявить новые таланты", - говорит Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации Креативных индустрий в нашей стране.

Узнать больше о фестивале и присоединиться к выполнению творческих заданий можно на его официальном сайте.