Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка

Клиенты ВТБ столкнулись с ошибками в работе сервисов банка. Пользователи сообщают, что не могут перевести деньги на свою карту, положить средства на счет телефона, расплатиться в магазинах и совершить некоторые операции в банкоматах.

Резкий рост жалоб зарегистрировал портал DownDetector, который отслеживает сбои и отключения на интернет-ресурсах.

ВТБ уже отреагировал на ситуацию в своем Twitter:

Здравствуйте! На данный момент возможно возникновение ошибок при переводах и иных операциях. Мы работаем над оперативным исправлением и в ближайшее время всё починим. Простите, пожалуйста, за неудобства — Банк ВТБ (@vtb) October 2, 2021

По данным на 16​​​:12 по мск было зафиксировано 225 обращений. На 16:42 их количество сократилось до 122.

Позднее в ВТБ сообщили, что небольшая часть клиентов банка могла столкнуться с проблемами при проведении онлайн-платежей.

"Специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме", - говорится в сообщении банка.