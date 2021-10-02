На 52-м году жизни умер актер, режиссер "Детективов" Марк Семененко

Российский режиссер и актер Марк Семененко скончался в возрасте 51 года утром 2 октября.

Об этом сообщил на Facebook актер Игорь Мишин, не назвав причины смерти коллеги.

Семененко родился 16 февраля 1970 года в Рязани. В 1999-м окончил факультет драматического искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) по специальности "Режиссура кино и ТВ".

Как режиссер работал над сериалами "Детективы" и "Верное средство". Как актер снялся в "Зое" с Ириной Пеговой - сериала-байопике актрисы Зои Федоровой, убитой в Москве в 1981-м.