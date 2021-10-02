Новости

Завершился первый фестиваль короткометражек об онлайн-знакомствах 15:37
У дилогии "На игле" может появиться сериал-спин-офф 15:15
Умер актер Андрей Дубовский 15:07
"Веном 2" продолжает бить рекорды российского проката 11:20
Bubble Comics проведет собственный фестиваль комиксов в Москве 11:10

На 52-м году жизни умер актер, режиссер "Детективов" Марк Семененко

Новости
    02.10.2021, 17:08
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/ mark.semenenko Фото: facebook.com/ mark.semenenko
Фото: facebook.com/ mark.semenenko

Российский режиссер и актер Марк Семененко скончался в возрасте 51 года утром 2 октября.

Об этом сообщил на Facebook актер Игорь Мишин, не назвав причины смерти коллеги.

Семененко родился 16 февраля 1970 года в Рязани. В 1999-м окончил факультет драматического искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) по специальности "Режиссура кино и ТВ".

Как режиссер работал над сериалами "Детективы" и "Верное средство". Как актер снялся в "Зое" с Ириной Пеговой - сериала-байопике актрисы Зои Федоровой, убитой в Москве в 1981-м.

Новости

Marvel перезапустит "Черную пантеру" 11:00
Вышел трейлер драмы с дочерью Сергея Бодрова "Море волнуется раз" 01.10.2021
Фронтмен группы Delays Грег Гилберт умер в 44 года 01.10.2021
Бритни Спирс опубликовала серию откровенных фото 01.10.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Дальнобойщиков" Борис Аржанов 01.10.2021
Сервис Amediateka рассказал, что россияне смотрели в сентябре 01.10.2021
Умер актер из "Глухаря" Александр Дубовицкий 01.10.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
Netflix показал трейлер сериала "Код на миллиард долларов" 01.10.2021
Начались съемки второго сезона "Секретов семейной жизни" 01.10.2021
Умер актер из "бондианы" и "Трансформеров" Равиль Исянов 01.10.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ NashvilleScene
Умер соратник Пресли, Дилана и Роя Орбисона Боб Мур 01.10.2021
Умерла актриса Хьерсти Холмен 01.10.2021
Умер легендарный джазмен, лауреат премии "Грэмми" Леннард Оберг 01.10.2021