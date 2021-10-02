СК возбудил дело по факту публикации провокационного фото у храма Василия Блаженного

Следователи возбудили уголовное дело по факту публикации блогером Русланом Бобиевым провокационного фото на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

"Следователем отдела СК по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сообщил собеседник агентства.

Эта статья предусматривает наказание до 1 года лишения свободы.

Напомним, ранее блогер опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом на девушке-модели (и тоже по совместительству блогеру) была надета куртка с надписью "Полиция". Разместив фото в соцсети, Бобиев пообещал показать и видео, если наберется 5 тысяч лайков. Спору нет: лайков было много. Но еще больше граждан были возмущены таким непотребством, и это была здоровая реакция на увиденное.

Вечером в обе "звезды" были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности. После задержания блогер публично извинился. Замоскворецкий суд наказал блогера и его подругу по ч. 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил им административный арест на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ. По данным СМИ, Бобиев родом из Таджикистана, учится в МГУ. Ранее он выкладывал в интернет видео, где он нападает и бьет людей со спины.