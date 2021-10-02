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02.10.2021 11:40
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по факту публикации провокационного фото у храма Василия Блаженного

Текст: Владислав Куликов

Следователи возбудили уголовное дело по факту публикации блогером Русланом Бобиевым провокационного фото на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Фото: Кадр из видео
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"Следователем отдела СК по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сообщил собеседник агентства.

Эта статья предусматривает наказание до 1 года лишения свободы.

Напомним, ранее блогер опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом на девушке-модели (и тоже по совместительству блогеру) была надета куртка с надписью "Полиция". Разместив фото в соцсети, Бобиев пообещал показать и видео, если наберется 5 тысяч лайков. Спору нет: лайков было много. Но еще больше граждан были возмущены таким непотребством, и это была здоровая реакция на увиденное.

Вечером в обе "звезды" были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности. После задержания блогер публично извинился. Замоскворецкий суд наказал блогера и его подругу по ч. 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил им административный арест на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ. По данным СМИ, Бобиев родом из Таджикистана, учится в МГУ. Ранее он выкладывал в интернет видео, где он нападает и бьет людей со спины.

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