Власти Москвы заявили о новом виде мошенничества с QR-кодами

В Москве появилась новая схема мошенничества с QR-кодами. Как сообщает официальный сайт департамента здравоохранения столицы, всем, кто столкнулся с подозрительными звонками, стоит обращаться в правоохранительные органы и не сообщать звонящим свои данные.

Мошенники предлагают москвичам привязать свои QR-коды к социальным или банковским картам. Таким образом платежные данные попадают в руки злоумышленников, и они могут украсть деньги жертв. В депздраве отмечают, что QR-код является самостоятельным элементом и не требует никаких привязок.

"Ни оперативный штаб, ни департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями.

Такие звонки совершаются мошенниками. Если гражданин сталкивается с подобной ситуацией, лучше всего незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные или данные карт", - говорится в официальном заявлении ведомства.