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Рубрика: Происшествия

На Камчатке пропал альпинист

Текст: Татьяна Дмитракова

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступил сигнал с просьбой о помощи, информирует камчатское ГУ МЧС.

Житель Свердловской области сообщил, что 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана.

- На высоте около 4000 метров изменилась погода, усилился ветер, началась сильная метель, - рассказал он. - Мы выкопали в снегу убежище, надеясь в нем переждать непогоду.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, позже альпинисты приняли решение разделиться: один из них начал спускаться в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, пошел на перевал на высоту 3300 метров. Через два дня один из участников восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров, но своего товарища там не встретил и позвонил в службу 112, запросив помощи.

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Позвонивший в службу спасения человек обнаружен на высоте 2600 метров, к вечеру 2 октября его доставят в Ключи. Самочувствие мужчины удовлетворительное. Поиски второго альпиниста спасатели планируют вести до наступления темноты. Кроме того, на поиски готовы отправиться сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда из Петропавловска-Камчатского.

В настоящее время, как отмечают спасатели, в районе Ключевского вулкана метель, ветер до 70 м/с, температура воздуха минус 13-15 градусов, но ощущается как минус 30.

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