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02.10.2021 09:42
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку обстоятельств исчезновения альпиниста на Камчатке

Текст: Татьяна Дмитракова

Следственное управлением СК России по Камчатскому краю организовало процессуальную проверку обстоятельств исчезновения альпиниста, совершавшего восхождение на вулкан Ключевская сопка, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, двое туристов из Екатеринбурга, 32 и 36 лет, 26-27 сентября поднимались на Ключевскую сопку, но приостановили восхождение из-за ухудшения погодных условий.

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Затем альпинисты разделились. Один из них, 1985 года рождения, прибыл 1 октября на высоту 2600 метров, где обустроен базовый дом для ночевки. Своего напарника он там не обнаружил. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Как сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю, по итогам доследственной проверки орган следствия примет процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

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