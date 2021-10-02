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02.10.2021 05:11
Рубрика: Культура

В Приморье одобрили концепцию театрально-образовательного комплекса

Текст: Татьяна Дмитракова

Градостроительный совет Приморья одобрил новую концепцию театрально-образовательного комплекса в районе сопки Орлиное Гнездо во Владивостоке, разработанную норвежской компанией Snohetta. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Согласно концепции, музейный комплекс, театр оперы и балета на 1300 зрителей и Российский государственный институт сценических искусств будут объединены в единую гармоничную фигуру в виде треугольника.

- Здание будет состоять из горизонтальных линий. Проектом предусмотрены зимний сад, летняя терраса, панорамная площадка, пруд, - отметил главный архитектор проекта Тимур Чополавов.

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