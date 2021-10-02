В Приморье одобрили концепцию театрально-образовательного комплекса

Градостроительный совет Приморья одобрил новую концепцию театрально-образовательного комплекса в районе сопки Орлиное Гнездо во Владивостоке, разработанную норвежской компанией Snohetta. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Согласно концепции, музейный комплекс, театр оперы и балета на 1300 зрителей и Российский государственный институт сценических искусств будут объединены в единую гармоничную фигуру в виде треугольника.

- Здание будет состоять из горизонтальных линий. Проектом предусмотрены зимний сад, летняя терраса, панорамная площадка, пруд, - отметил главный архитектор проекта Тимур Чополавов.