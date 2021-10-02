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02.10.2021 15:20
Рубрика: Происшествия

В Петербурге движение на линии метро закрыли из-за падения пассажирки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на станции метро "Площадь Восстания" пассажирка упала на пути. Из-за этого движение на "красной ветке" осуществлялось только по северному отрезку - от "Девяткино" до "Площади Ленина".

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Чуть позже было запущено движение от "Нарвской" до "Проспекта Ветеранов". Участок от "Площади Ленина" до "Нарвской" был закрыт на период спасательной операции.

В обратном направлении - от "Проспекта Ветеранов" до "Девяткино" поезда следовали в обычном режиме.

Сейчас женщину вынесли с путей, ее состояние выясняется. Движение на "красной ветке" восстанавливается.

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