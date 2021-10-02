В Ялте выяснят обстоятельства падения подростка с недостроенного дома

Прокуратура начала проверку после трагического инцидента, в результате которого 14-летний подросток выпал с третьего этажа недостроенного здания в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел накануне на улице Мухина в Ялте. На стройке находилась группа подростков, один из них упал, получив серьезные травмы.

"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, - говорится в сообщении. - Прокуратуре города Ялты необходимо дать оценку действиям должностных лиц местной администрации в части принятия мер по ограничению доступа посторонних лиц на территорию недостроенного здания".

Ребенок находится в больнице. О трагедии в своем Телеграмм-канале написала и мэр города Янина Павленко.

"Молимся за Данечку, - написала Павленко. - Получаю десятки сообщений взволнованных ялтинцев.... Ребенок упал с высоты и получил серьезные травмы".

Мэр сообщила, что мальчик из многодетной семьи, с его матерью она поддерживает связь. В лечении подростка появилась "небольшая положительная динамика".

Добавим, что распоряжением местных властей с 1 мая по 30 сентября все стройки на южном берегу Крыма должны быть заморожены, чтобы не создавать проблем отдыхающим. Строительство возможно только после окончания высокого сезона. Однако это распоряжение соблюдается далеко не всегда. Кроме того, в Крыму есть десятки замороженных долгостроев, которые находятся в таком состоянии еще с советского времени.