Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции

Власти Алжира закрыли свое воздушное пространство для французских военных самолетов, принимающих участие в операции в Мали. Как пишет Le Figaro, отменены как минимум два транспортных рейса, которые должны были быть осуществлены сегодня.

Как отмечается, официального уведомления о закрытии воздушного пространства французская сторона не получала, Алжир просто не дал разрешения на пролет самолетов, как это было ранее.

Как заверили французские военные, на проведение операций у берегов Африки это не повлияет.

Напомним, отношения между Алжиром и Парижем резко обострились после высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона о бывшей колонии. Тот заявил, что официальная история страны переписана с позиции ненависти к Франции.

В Алжире эти слова расценили как вмешательство во внутренние дела и отозвали посла в Париже для консультаций. Сами заявления Макрона были названы "безответственными". По словам президента Абдельмаджида Теббуна, выступления его французского коллеги оскорбили память людей, погибших "во время колониального правления" Франции в Алжире.

Резкая реакция североафриканской республики обусловлена также решением Парижа вдвое сократить количество выдаваемых алжирцам виз.