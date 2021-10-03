Часть секретов дрона "Охотник" показали на видео

Главным героем нового выпуска "Военной приемки" стал первый опытный образец С-70. Он сильно отличается от аппарата, который пойдет в серию.

- Это летающая лаборатория, на которой отрабатываются новые технологии. Например, сейчас мы проверяем алгоритмы замедления на земле. У аппарата нет тормозного парашюта, поэтому эта отработка очень важна. Расположение опор шасси "Охотника" принципиально отличается от самолетного: колея большая, продольная база маленькая. Это вносит определенные сложности в алгоритмы руления и особенно замедления при посадке, - рассказал главный конструктор "Охотника" Сергей Бибиков.

Стойки шасси и двигатель C-70 позаимствовал у Су-57. Только у истребителя сопла поворотные, а у дрона - неподвижное. Ему сверхманевренность без надобности. На беспилотник работает вся страна: композитные элементы планера изготавливают под Калугой, двигатель приходит из Башкирии, система управления сделана в Москве.

Наземный пульт, с которого управляют "Охотником" - два глухих зеленых контейнера без окон. В одном из них аппаратура связи, в другом перед пятью мониторами сидит пилот. На экраны выводится та же информация, что и в кабине боевого самолета, плюс изображение с двух носовых камер. Однако современная война начинается уже не в воздухе даже, а в эфире. Поэтому "Охотника" готовят к работе в условиях потери связи с оператором.

Изъятая из дрона, его информационно-управляющая система занимает три стеллажа. В черных металлических блоках живет искусственный интеллект. То есть это уже не только спинной мозг беспилотника, но и головной тоже.

- Эта ИУС сложнее, чем у Су-57. Она полностью выполняет функции экипажа как минимум по безопасному возвращению аппарата на базу, - объяснил Бибиков.

Тем не менее изображение с носовых камер дрона выведено на два широких дисплея наземного пункта управления.

- Две камеры и два монитора для страховки. У них разные системы связи, если с одной что-нибудь случится, другая будет работать, - рассказал тест-пилот "Охотника" Герой России Евгений Фролов. На другие мониторы выводится полетная информация, как в кабине обычного самолета. Под левой рукой ручка управления двигателем, правая на ручке управления самолетом. Тоже вполне обычная.

Перед взлетом на навигационный дисплей выводится картинка с камер наземного контроля, позволяющая пилоту оглядеть дрон снаружи. Ну и выйти из кабины С-70 можно прямо во время полета - миновав кресла штурмана-испытателя и связиста-испытателя. На испытаниях экипаж беспилотного аппарата состоит из трех человек. А у пилота серийного дрона даже ручки управления не будет - его дело поставить задачу и контролировать ее выполнение.