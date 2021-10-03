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От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин

Новости
    03.10.2021, 15:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

2 октября в возрасте 77 лет скончался Эрик Малинин, оператор-постановщик и режиссер, среди прочего, "Голубых огоньков" и "Утренней почты". О смерти Малинина было сообщено в эфире Первого канала. Причиной стал коронавирус.

Уточнено: оператор умер в "ковидном" госпитале в подмосковной Коммунарке.

"30 сентября Эрик Борисович встретил свой 77-й день рождения, из-за внезапной болезни принимал поздравления по телефону", - рассказали коллеги.

Малинин родился в 1944-м в Москве. В 1966-м пришел учиться и работать в отдел телеоператоров ЦТ, с 1978 года совмещал профессии оператора и режиссера ТВ.

Был постановщиком большого количества выпусков "Утренней почты", циклов симфонической музыки, музыкальных фильмов, телеспектаклей ("День за днем", "В одном микрорайоне", "Обыкновенные обстоятельства") видеоклипов и рекламных роликов. Работал главным телеоператором Дирекции информационных программ ОАО "Первый канал". Активно сотрудничал с телекомпаниями Англии, Германии, Франции, США и Японии.

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