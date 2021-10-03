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03.10.2021 16:56
Рубрика: В мире

Президент Грузии считает прошедшие выборы "шагом к демократии"

Текст: Алексей Чуриков

Прошедшие в минувшую субботу в Грузии муниципальные выборы стали "шагом к демократии". Об этом в воскресном телеобращении заявила президент страны Саломе Зурабишвили. Напомним, по итогам подсчета голосов победу на выборах одерживает правящая партия "Грузинская мечта" (46,5%), на втором месте партия "Единое национальное движение" (30,7%), а на третьем - партия "За Грузию" (7,7%).

Фото: AP Photo/Shakh Aivazov
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"Несмотря на сложную политическую и поляризованную предвыборную обстановку, можно сказать, что выборы в местное самоуправление в Грузии прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде, без существенных нарушений", - приводит слова президента грузинский телеканал 1TV.

Саломе Зурабишвили отметила, что результаты выборов определят будущее страны, и поблагодарила всех избирателей за высокую явку. По данным местного ЦИК, она составила почти 52%.

"Оценки международных наблюдателей сегодня также очень важны, и мы можем сказать, что сегодня сделан еще один шаг к демократии и стабилизации", - подчеркнула президент. Она также поблагодарила организаторов голосования, отметив, что несмотря на пандемию коронавируса, властям удалось обеспечить необходимый уровень безопасности на местах.

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