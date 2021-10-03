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03.10.2021 12:50
Рубрика: Происшествия

В Воронеже при пожаре погибли три человека

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Ребенок и двое взрослых стали жертвами пожара в частном доме на окраине Воронежа, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 10.53. На тушение выехали четыре расчета из трех пожарных частей города. В 11.33 возгорание было ликвидировано. Огонь полностью уничтожил кровлю дома размером 10х12 метров.

На пожарище обнаружены тела трех погибших: мужчин 1955 и 1984 годов рождения и семилетнего мальчика. 74-летняя женщина доставлена в больницу с ожогами.

- Причина пожара устанавливаются, материалы о происшествии переданы в региональное управление СКР, - рассказали в МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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