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Рубрика: Общество

Шоу дронов и рыцарские бои: Как Мурманск отметил свое 105-летие

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Город Мурманск, основанный 4 октября 2016 года, отметил в минувшие выходные свое 105-летие.Программа праздника была очень насыщенной.
Фото: Пресс-служба администрации Мурманска Фото: Пресс-служба администрации Мурманска
Фото: Пресс-служба администрации Мурманска

Мурманская областная детско-юношеская библиотека и местное предприятие пассажироперевозок устроили для жителей сюрприз - необычный троллейбус с библиотекарем-экскурсоводом на борту.
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Во время поездок пассажиры смогли узнать много интересного об истории города, его улицах и памятниках. Особое внимание было уделено любимому мурманчанами району Семеновского озера, где расположены многие из знаковых достопримечательностей заполярной столицы. Кроме того, участники экскурсий услышали стихи местных поэтов о столице Заполярья и интересные факты о ней.

Также состоялись авто-мотопробег и 85-й традиционный легкоатлетический пробега по маршруту Кола - Мурманск. После награждения победителей пробегов участники праздника увидели заплыв на открытой воде на дистанцию 105 метров на Семеновском озере - излюбленном месте отдыха мурманчан.

В центре города любители музыки услышали выступления музыкальных коллективов "Щербаков Бэнд", "МимоNOT", шоу Дениса Яковлева и группу "Пиплы" из Санкт-Петербурга, "Петербуржские баритоны" и мурманскую группу "Колотый лед". В это же время на площадке "Мурманск - город-герой" можно было увидеть показательные выступления морской пехоты, патриотического клуба "Витязь", МЧС, кинологов УФСИН. Там же реконструкторы организовали рыцарские поединки и площадку кузнечного мастерства. Кроме того, желающие могли во всех подробностях узнать, как чеканятся сувенирные монеты, посвященные 105-летию города, и побывать на выставке современной боевой техники и исторического оружия.

Одним из самых ярких событий праздника стало шоу дронов. Светящиеся точки образовывали в темном небе фигуры, знакомые всем жителям, - памятник "Ждущей", посвященный женам моряков, мемориал Защитникам Советского Заполярья, известный как памятник Алеше, городской герб, карту области.

На 21.10 запланировано маппинг-шоу "Мы городом нашим гордимся" и фейерверк, на 21.25 - выступление группы BURITO.

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